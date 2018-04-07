Сын или внук? Владимир Пресняков показал нежное фото с новорожденным малышом

В комментариях к записи подписчики начали предполагать, кем певцу приходится малыш: «Это второй малыш?», «Опять сын?», «Это Тема ?Или я ошибаюсь?», «С новорожденным!», «Это Никитин?», «Может быть и внук вполне», «Поздравляю. Интрига сохраняется. Сын или внук??», «Внуки это счастье», «Что уже второй малыш?», «Дедуля! Поздравляем!», «Это внучок уже,лапушка,поздравляем Всю семью!», «Признавайтесь: Вы стали дедом или это Артемий?», «На Никиту похож». Внимательные поклонники быстро разгадали загадку — на фото изображен маленький Артемий: «Это фотка Артемия, посмотрите на правую руку! Там нет тату, она появилась в августе после рождения сына! Вывод: фото старое и на этом фото их сын Артемий». Кроме того, в комментариях отметилась сестра Натальи Подольской Юлиана, которая назвала племянника «любимым сахарочком».