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Фото из Instagram Анны Седоковой
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Артистка поделилась с подписчиками радостным известием.

Год назад Анна Седокова стала мамой в третий раз — в одной из американских клиник певица родила сына Гектора. Артистка долгое время скрывала лицо малыша, однако после того, как в одном из глянцевых журналов появилась ее фотосессия с детьми, в Instagram все чаще стали появляться фотографии светловолосого мальчика. Сегодня Анна поделилась с подписчиками радостной новостью — Гектор сделал свои первые шаги. «Мы пошли !!!!! Малыш #Гектор сделал свои первые самостоятельные шаги и теперь свободно передвигается по квартире, круша все на своём пути ❤️ Это такое счастье )))Вы знаете», — подписала видео Седокова.

«Молодцы ❤ теперь будет бегать везде, только и будешь успевать все по местам убирать)», «поздравляю маленького таптыжку и Вас! Уверенных ему шагов и гладкой дороге!», «Поздравляем!!!! Все дороги открыты ему - теперь только вперёд!))», «Как быстро время пролетело. Вроде родила недавно ...», «Поздравляю! Теперь глаз да глаз нужен за ним))), сладенький мальчик!» — написали в комментариях подписчики.

Напомним, Анна Седокова воспитывает троих детей: 13-летнюю Алину, 6-летнюю Монику и годовалого Гектора.

Фото: instagram

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