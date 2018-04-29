Год назад Анна Седокова стала мамой в третий раз — в одной из американских клиник певица родила сына Гектора. Артистка долгое время скрывала лицо малыша, однако после того, как в одном из глянцевых журналов появилась ее фотосессия с детьми, в Instagram все чаще стали появляться фотографии светловолосого мальчика. Сегодня Анна поделилась с подписчиками радостной новостью — Гектор сделал свои первые шаги. «Мы пошли !!!!! Малыш #Гектор сделал свои первые самостоятельные шаги и теперь свободно передвигается по квартире, круша все на своём пути ❤️ Это такое счастье )))Вы знаете», — подписала видео Седокова.