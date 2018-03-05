Сын Анны Седоковой после рождения попал в реанимацию

Фолловеры поздравили многодетную маму с первым днем рождения сына: «С Днём рождения! Здоровья и всех благ вашему мальчику!)», «Всего самого светлого и доброго малышу», «С Днем рождения, прекрасный маленький человечек! Будь счастлив,любим и всегда окружен заботой», «С Днём Рождения маленький мужичек!!!расти сильным и здоровым на радость твоим трём девочкам!!!!))))», «Поздравляю вашего главного и дорогого мужчинку!!».

Напомним, у Анны Седоковой есть две дочери —13-летняя Алина от брака с Валентином Белькевичем и 6-летняя Моника от брака с Максимом Чернявским. Отцом Гектора является 26-летний бизнесмен Артем Комаров, с которым Анна рассталась практически сразу после рождения сына. Стоит отметить, что Седокова открыто говорит о том, что она мать-одиночка: «Меня не надо жалеть, я открываю своё сердце не за этим. Я сильная и я справляюсь. Как и сотни тысяч мам, вырастивших своих детей без пап. Я восхищаюсь каждой из нас. Все будет хорошо».