«Нежный маленький принц»: сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей

«В этом весь Ты, Мой Сын 😂 «давай маме», «давай маме» и ручкой мотаешь. Ты моя вселенная. Мой смешной, красивый, нежный маленький принц . Знаю, когда пойдешь в школу, прочтешь и скажешь «какой принц, мать, ты чего» . 🙈😂 но для меня ты именно такой . И именно ты растишь меня как розу . Руками обнимаешь, бережешь и любишь, не смотря ни на что. А характер у твоей матери ого-го 😂 ну, ты знаешь сам . Люблю тебя. С Юбилеем . 5 лет это уже прилично для того, чтобы понимать, насколько неотъемлемая часть моей жизни Ты есть! Будь и Радуйся! Расти и Учись ! Я буду рядом. Всегда подам руку», — написала Агния Дитковските.