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«Нежный маленький принц»: сын Агнии Дитковските и Алексея Чадова отметил первый юбилей

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Агния Дитковските и Алексей Чадов в 2013 году

5 июня Федору исполнилось 5 лет, а знаменитые родители и бабушка трогательно поздравили его с круглой датой.

Актеры Агния Дитковските и Алексей Чадов впервые стали родителями в 2014 году. В среду, 5 июня, Федору исполнилось 5 лет, и, в честь праздника, знаменитые родители и бабушка, актриса Татьяна Лютаева, поделились новыми фото подросшего мальчика.

«В этом весь Ты, Мой Сын 😂 «давай маме», «давай маме» и ручкой мотаешь. Ты моя вселенная. Мой смешной, красивый, нежный маленький принц . Знаю, когда пойдешь в школу, прочтешь и скажешь «какой принц, мать, ты чего» . 🙈😂 но для меня ты именно такой . И именно ты растишь меня как розу . Руками обнимаешь, бережешь и любишь, не смотря ни на что. А характер у твоей матери ого-го 😂 ну, ты знаешь сам . Люблю тебя. С Юбилеем . 5 лет это уже прилично для того, чтобы понимать, насколько неотъемлемая часть моей жизни Ты есть! Будь и Радуйся! Расти и Учись ! Я буду рядом. Всегда подам руку», — написала Агния Дитковските.

«Мой любимый Фёдор Алексеевич! С Днём рождения тебя! Первый юбилей💛☀️Будь счастлив, внук!❤️Будь здоров!💜Очень сильно люблю тебя!» — поздравила внука Татьяна Лютаева.

Несмотря на то, что Агния и Алексей расстались спустя год после рождения сына, бывшим супругам удалось сохранить теплые отношения. Как ранее признавалась актриса, Федя не знает о разводе родителей: «Разойтись как в море корабли могут лишь те пары, у которых нет совместных детей. Мы поровну проводим время с нашим сыном Федей, вместе летаем отдыхать. Многие люди не могут понять, как такое возможно, а мы не понимаем, как может быть наоборот. Ребенок ведь так счастлив. Ему так важно видеть, что мама и папа сидят за одним столом, улыбаются, смеются».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram, Nadezhda Markalova/Globallookpress, Вадим Зюков/ Starface.ru

Видео: Instagram

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