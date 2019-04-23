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35-летняя певица Согдиана скрывает беременность?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Согдиана на выступлении на премии МУЗ-ТВ

Фото: Instagram
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Для того, чтобы спрятать округлившийся живот артистка надевает широкую одежду.

В апреле 2019 года 35-летняя певица Согдиана рассказала о том, что в третий раз вышла замуж. Через несколько дней она выступила на музыкальной премии, после чего пошли слухи о ее очередной беременности, пишет портал WMJ.

Певица никак не комментирует домыслы публики, в социальных сетях публикует лишь архивные фотографии или такие, на которых из-за ракурса фигуру не разглядеть. Но прятать округлившиеся формы Согдиане все труднее.

Так, для выхода на сцену во время концерта «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты» артистка выбрала свободную блузку с рюшами и костюм, ушитый пайетками. И даже несмотря на такой костюм, живот все равно иногда было видно.

Напомним, выпускница «Фабрики звезд — 6» Согдиана раньше дважды была замужем. Ее первым супругом стал бизнесмен из Индии Рам Говинд. В браке с ним Согдиана родила сына Арджуна. Мальчику уже 11 лет. От второго мужа — олигарха Башира Куштова — Согдиана родила сына Микаила, ему уже 9. Во второй раз певица развелась в 2011 году.

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Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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