«Светлый ребенок»: Сергей Безруков показал новое фото 3-летней дочери Маши

Сергей Безруков отправил семью наслаждаться теплым морем, а сам остался в Москве. На вопросы подписчиков, когда же он и сам будет отдыхать, актер отвечает, что в другой раз.

Зато Сергей показывает в Instagram, как наслаждается отдыхом его семья. В очередной раз он опубликовал фото маленькой дочери.