«Светлый ребенок»: Сергей Безруков показал новое фото 3-летней дочери Маши

Сергей Безруков отправил семью наслаждаться теплым морем, а сам остался в Москве. На вопросы подписчиков, когда же он и сам будет отдыхать, актер отвечает, что в другой раз.
Зато Сергей показывает в Instagram, как наслаждается отдыхом его семья. В очередной раз он опубликовал фото маленькой дочери.
Фото: Instagram
Подписчики принялись спорить, на кого больше похожа Маша. К единому мнению так и не пришли, но отметили, что от ребенка исходит счастье и теплый свет.
«Маша морячка и Степашка морячок»,
«Машуня счастливая!!!»,
««Когда твой ребенок счастлив -ты счастлив вдвойне»!) Какая красивая у Вас доченька-такая светлая девочка!!!»,
«Вот оно СЧАСТЬЕ!», - написали поклонники Безрукова.
Напомним, Сергей женился на режиссере Анне Матисон весной 2016 года. У них растут твое детей – Маша и Степан.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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