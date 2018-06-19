logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Светлана Зейналова пожаловалась на трудности материнства

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 5
Arrows-left
Arrows-right
Reload
41-летняя телеведущая недавно стала мамой во второй раз и едва справляется со всеми хлопотами.

Около месяца назад Светлана Зейналова родила вторую дочь. Казалось, она невероятно счастлива, но первая эйфория прошла, и теперь звезда ТВ нередко жалуется фолловерам на трудности материнства.

Так, недавно Светлана рассказала, как ей тяжело заботиться о двух дочерях одновременно: «Вероника решает, что ей пора начать орать, чтобы соседи слышали и вызвали милицию. Ты хватаешь младенца, начинаешь качать, но тут в соседней комнате начинает орать Саня, которая не может собрать «Лего»! Ты бежишь помогать. Но тут опять орет Вероника, которая хочет есть. Ты бежишь ее кормить. И тут они начинают орать дуэтом».

Из-за того, что Зейналова так выматывается, она нет-нет и позволит себе сорваться на близких, а потом переживает по этому поводу. Поклонники поспешили утешить Светлану и дали несколько советов: «Светлана, не беспокойтесь так! Заботиться о двух детях очень сложно, и не каждой это под силу», «Наймите няню, чтобы хотя бы иногда отдыхать. Тем более, у вас есть для этого финансовые возможности», «У меня четверо детей, и я уже давно привыкла, что все вокруг на меня обижаются, а времени катастрофически не хватает».

Фото: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Знакомая Алеси Кафельниковой опозорила ее на всю страну, показав интимные фото
Новая прическа Максима Галкина стала причиной семейных проблем
Платье, ради которого экстремально худеет Елена Малышева, жестко раскритиковали в Сети
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста
Все-таки беременна? Ксения Собчак демонстрирует сильно округлившийся живот
Озорная и помолодевшая Алла Пугачева позирует Максиму Галкину на отдыхе