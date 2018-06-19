Светлана Зейналова пожаловалась на трудности материнства

Около месяца назад Светлана Зейналова родила вторую дочь. Казалось, она невероятно счастлива, но первая эйфория прошла, и теперь звезда ТВ нередко жалуется фолловерам на трудности материнства.

Так, недавно Светлана рассказала, как ей тяжело заботиться о двух дочерях одновременно: «Вероника решает, что ей пора начать орать, чтобы соседи слышали и вызвали милицию. Ты хватаешь младенца, начинаешь качать, но тут в соседней комнате начинает орать Саня, которая не может собрать «Лего»! Ты бежишь помогать. Но тут опять орет Вероника, которая хочет есть. Ты бежишь ее кормить. И тут они начинают орать дуэтом».