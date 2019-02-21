Здесь пыли не место: Светлана Зейналова показала полезные шалости девятимесячной дочери

«Какая прелесть!) И все довольны», «Ого, такие большие уже», «Как быстро растут детки! Уже сидит», «Что же мы не додумались свою на пылесосе катать.... Вероника наверное счастлива», «Так вот для чего эти пылесосы», «А мой пылесос такие покатушки не пережил», «Какая милота, прелесть. А собачка переживает за малышку. Вот такие они ретриверы», — обсуждают поклонники.

На вопрос — «А собаченьку не седлаем пока?» — Светлана ответила: «Неа) только облизываем».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram