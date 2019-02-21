Здесь пыли не место: Светлана Зейналова показала полезные шалости девятимесячной дочери

27 мая младшая дочь Светланы Зейналовой отметит свой первый день рождения, а пока продолжает активно познавать мир. На днях она освоила пылесос. Правда, использует она его пока как транспортное средство.
«У нас так с 6.30))) Теперь с новым видом транспорта», — написала звездная мама под забавным видео. «#шалим #хулиганим», — добавила она.
«Какая прелесть!) И все довольны», «Ого, такие большие уже», «Как быстро растут детки! Уже сидит», «Что же мы не додумались свою на пылесосе катать.... Вероника наверное счастлива», «Так вот для чего эти пылесосы», «А мой пылесос такие покатушки не пережил», «Какая милота, прелесть. А собачка переживает за малышку. Вот такие они ретриверы», — обсуждают поклонники.
На вопрос — «А собаченьку не седлаем пока?» — Светлана ответила: «Неа) только облизываем».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram