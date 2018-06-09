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Светлана Зейналова показала новорожденную дочь

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Светланы Зейналовой

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Телеведущая опубликовала в Instagram трогательное фото младшего ребенка.

41-летняя телеведущая Светлана Зейналова стала мамой чуть менее двух недель назад. Долгожданная девочка появилась на свет в одном из элитных перинатальных центров в Московской области. А несколько часов назад счастливая мама показала очень трогательное селфи с малышкой: «Всем Peace! Или дай пять, если тоже поел и пошёл спать 😂😂😂😂 мама вошла в состояние, которое называется «я готова обсуждать с вами только цвет стула и больше меня ничего не волнует... политика? Культура? Реформа образования? Нет, не слышала....» #мама #дочь #младшая#младшенькая #поелиможноипоспать#поспал #дайпять».

Многочисленные подписчики восхитились снимком, насквозь пронизанным нежностью: «Светочка-Мадонна с младенцем! Такая красивая!», «Счастье! Нет слов! Самое прекрасное время. Могу пожелать только наслаждаться каждым мгновением!», «Светлана, вы прекрасно выглядите!! И не важно про что идёт беседа)))», «Светлана, Вы замечательно выглядите! Помолодели лет на 10! Это очень здорово!», «Молодая! Красивая! Счастливая! Лучше, чем на экране под светом софитов!», «Фотография под названием Счастье», «Зачем политика и культура, когда столько счастья на руках!!».

Напомним, у Светланы Зейналовой есть 9-летняя дочь Александра от первого брака с бывшим программным директором радиостанции Maximum Алексеем Глазатовым. В полтора года девочке был поставлен диагноз «аутизм», однако благодаря стараниям знаменитой мамы Саша растет практически обыкновенным ребенком.

Фото: instagram

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