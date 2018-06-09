Светлана Зейналова показала новорожденную дочь

Многочисленные подписчики восхитились снимком, насквозь пронизанным нежностью: «Светочка-Мадонна с младенцем! Такая красивая!», «Счастье! Нет слов! Самое прекрасное время. Могу пожелать только наслаждаться каждым мгновением!», «Светлана, вы прекрасно выглядите!! И не важно про что идёт беседа)))», «Светлана, Вы замечательно выглядите! Помолодели лет на 10! Это очень здорово!», «Молодая! Красивая! Счастливая! Лучше, чем на экране под светом софитов!», «Фотография под названием Счастье», «Зачем политика и культура, когда столько счастья на руках!!».

Напомним, у Светланы Зейналовой есть 9-летняя дочь Александра от первого брака с бывшим программным директором радиостанции Maximum Алексеем Глазатовым. В полтора года девочке был поставлен диагноз «аутизм», однако благодаря стараниям знаменитой мамы Саша растет практически обыкновенным ребенком.