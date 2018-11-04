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Светлана Зейналова перестала скрывать лицо пятимесячной дочери

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Светланы Зейналовой

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Телеведущая поделилась с подписчиками забавным видео.

Накануне, 3 ноября, отмечался Всемирный день мужчин. В честь праздника многие знаменитые представительницы прекрасного пола рассказали и показали своих идеальных мужчин. 41-летняя телеведущая Светлана Зейналова не стала исключением. В блоге ведущей «Доброго утра» появился видеоролик, в котором ее возлюбленный Дмитрий исполняет «Танец маленьких утят». Примечательно, что в этом видео Светлана впервые «засветила» лицо пятимесячной дочки Вероники, которая веселится, наблюдая за папиным танцем. «Сегодня Всемирный день мужчин! Обычно, не принято мужчинам говорить, что они Красивые - а я говорю. Не говорят, что они классные, сексуальные, заводные - прямо огонь - а я постоянно говорю. Обычно, женщины ругаются, когда их мужья выпивают, шалят, приходят домой поздно и «подшофе» - так у нас это делаю я, ругаться не за что! А ещё люблю, когда он дурит и веселится. А на день рождения он попросил спасательный жилет, который я ему подарила, который мы прямо в ресторане и «бахнули». 😂😂 вот такой у меня Идеальный мужчина! Может, кому все это и не нравится, но мне очень подходит. Особенно, что он аккуратно складывает свои носки, а потом ещё и мои по всей квартире собирает», — восхищается своим избранником Зейналова.

«Такая вы необыкновенная и уютная семья! Счастья вам!», «Вы прекрасная и веселая, так и мужчина под стать 😉», «А Вам другой и не нужен, супер мужчина!», «Действительно идеальный мужчина!!! Взаимопонимания и любви вам!!!!», «Супер-папа и супер-муж! Дай Бог счастья вашей семье!», «А доча пританцовывает с папой!», «Потрясающий мужчина у чудесных девочек❤️ Света, Саша, Вероника, с праздником!», «Вы очень позитивная семья!❤ будьте счастливы!💋» — написали подписчики.

Напомним, от первого брака с Алексеем Глазатовым у Светланы есть 10-летняя дочь Александра. В полтора года девочке поставили диагноз «аутизм», однако знаменитая мама не унывает и делает все, чтобы Саша росла обычным ребенком. Младшую дочь Веронику Светлана Зейналова родила в мае 2018 года.

Фото: instagram

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