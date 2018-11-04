Светлана Зейналова перестала скрывать лицо пятимесячной дочери

«Такая вы необыкновенная и уютная семья! Счастья вам!», «Вы прекрасная и веселая, так и мужчина под стать 😉», «А Вам другой и не нужен, супер мужчина!», «Действительно идеальный мужчина!!! Взаимопонимания и любви вам!!!!», «Супер-папа и супер-муж! Дай Бог счастья вашей семье!», «А доча пританцовывает с папой!», «Потрясающий мужчина у чудесных девочек❤️ Света, Саша, Вероника, с праздником!», «Вы очень позитивная семья!❤ будьте счастливы!💋» — написали подписчики.

Напомним, от первого брака с Алексеем Глазатовым у Светланы есть 10-летняя дочь Александра. В полтора года девочке поставили диагноз «аутизм», однако знаменитая мама не унывает и делает все, чтобы Саша росла обычным ребенком. Младшую дочь Веронику Светлана Зейналова родила в мае 2018 года.

Фото: instagram