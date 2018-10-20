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Светлана Зейналова нежно поздравила дочь с 10-летием

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Светланы Зейналовой

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Старшая дочь известной телеведущей сегодня отмечает день рождения.

41-летняя Светлана Зейналова —мама двоих детей. Младшая дочь телеведущей Вероника родилась полгода назад, а старшая, Александра, сегодня празднует свой первый юбилей — «особенной» девочке исполнилось 10 лет. В честь такого знаменательного события Светлана посвятила дочери трогательный пост, который опубликовала в своем Instagram.

«Кстати, 10 лет назад в этот день тоже была прекрасная погода, как сегодня. Стояла золотая осень и ровно в 22.20 появились на свет 2520 граммов, кричащие и вопящие, ползущие и требующие мать. А матерью я себя вообще не ощущала. То есть абсолютно. Ощущала шок и какую то подставу: а что делать то дальше???? Все рассказы подружек, как их в один момент окатило волной материнства, померкли-меня окатило волной ужаса. А смогу ли я? До сих пор в минуты слабости думаю: я плохая мать, ей бы кого получше, поумней... Именно Саня сделала меня мамой. Она сделала меня взрослой. Она формировала и воспитывала меня и продолжает это делать. Ради неё я становлюсь лучше. И жизнь обрела смысл: так вот все ради чего затеяно!!! И самое главное- с ней мне не страшно!».

«Есть предчувствие, что мы вместе все сможем и мы «банда». Теперь у нас есть ещё Вероника. Есть наш папа, у которого тоже сегодня день рождения, но мы про него благополучно забываем каждый год, ради праздника для моей Пышечки, мой Толстой Попы, Моей Душечки, моей Брумхильды и Сладкого пончика. В ней все идеально -от вредного характера до любви поесть среди ночи. И надеюсь, она когда подрастёт сможет и меня так безоговорочно принять. У нас с ней на пути много глупых людей, ленивых и равнодушных. Но именно поэтому так светятся ее глаза: это знак, что мы всех победим! С днём рождения меня и ее!», — подытожила Светлана.

Напомним, Светлана Зейналова родила Сашу от бывшего программного директора радио Maximum Алексея Глазатова. В полтора года девочке был поставлен диагноз «аутизм», однако благодаря стараниям знаменитой мамы Саша растет практически обыкновенным ребенком.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram

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