Светлана Зейналова нежно поздравила дочь с 10-летием

41-летняя Светлана Зейналова —мама двоих детей. Младшая дочь телеведущей Вероника родилась полгода назад, а старшая, Александра, сегодня празднует свой первый юбилей — «особенной» девочке исполнилось 10 лет. В честь такого знаменательного события Светлана посвятила дочери трогательный пост, который опубликовала в своем Instagram.

«Кстати, 10 лет назад в этот день тоже была прекрасная погода, как сегодня. Стояла золотая осень и ровно в 22.20 появились на свет 2520 граммов, кричащие и вопящие, ползущие и требующие мать. А матерью я себя вообще не ощущала. То есть абсолютно. Ощущала шок и какую то подставу: а что делать то дальше???? Все рассказы подружек, как их в один момент окатило волной материнства, померкли-меня окатило волной ужаса. А смогу ли я? До сих пор в минуты слабости думаю: я плохая мать, ей бы кого получше, поумней... Именно Саня сделала меня мамой. Она сделала меня взрослой. Она формировала и воспитывала меня и продолжает это делать. Ради неё я становлюсь лучше. И жизнь обрела смысл: так вот все ради чего затеяно!!! И самое главное- с ней мне не страшно!».