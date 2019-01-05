Светлана Лобода устроила тропическую фотосессию со старшей дочерью

Через две недели в Москве должны состояться большие сольные концерты Светланы Лободы, которые певица была вынуждена перенести из-за экстренной операции на почках. В преддверии «сольников» популярная артистка улетела в отпуск со старшей дочерью — 7-летней Евангелиной. В своем Instagram Лобода опубликовала несколько ярких кадров, сделанных с Евой на отдыхе.
«Какие они милые», «Евангелина красотка», «Такие классные девчули», «Красивые, как принцессы», «Суперстар», «Ну просто милашки», «Крутые фотки», «Хорошо когда мамочка не на работе, а рядышком. Девчонки, оторвитесь по-полной . Нам больше фоточек», — восторгаются фолловеры артистки.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram