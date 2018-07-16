Светлана Лобода рассказала, когда родит третьего ребенка

Вечером 16 июля в спорткомплексе «Олимпийский» состоялся трибьют-концерт в честь дня рождения Григория Лепса. . В числе знаменитостей, приглашенных на праздник мэтра отечественной эстрады, была Светлана Лобода, чуть более месяца назад во второй раз ставшая мамой. В прошедшей за кулисами «Олимпийского» беседе с журналистами Светлана рассказала о младшей дочери и о своих дальнейших планах. Так, Тильда легко перенесла трансатлантический перелет — напомним, девочка родилась в Лос-Анджелесе. Знаменитая мама успевает не только заниматься малышкой, но и успешно выступать. Как признавалась Светлана ранее, она старается выстраивать свой график так, чтобы каждые два дня быть вместе с малюткой. А современные способы сохранения и передачи грудного молока позволяют певице совмещать работу и материнство.