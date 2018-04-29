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Светлана Лобода рассекретила пол будущего малыша

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Фото из Instagram Светланы Лободы
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Совсем скоро певица станет мамой еще одной девочки.

Светлана Лобода — мастер конспирации! Певица долгое время умудрялась скрывать «интересное положение», однако несколько недель назад она сообщила, что на несколько месяцев уходит в декрет. Поклонники гадают, кого же ждет белокурая красотка и кто отец будущего ребенка. На днях стал известен ответ на первый вопрос. В Instagram Stories Светлана выложила короткое видео, как ее дочь Ева поет переделанную песню «Твои глаза». «Твоя сестра» напевает девочка и продолжает «в животике сидит». Спустя пару часов после публикации Лобода удалила видео, однако поздравления до сих продолжают звучать в комментариях к фотографиям в блоге звезды.

Напомним, в Сети говорят о том, что отцом младшего ребенка Светланы Лободы является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Артисты познакомились летом прошлого года на музыкальном фестивале «Жара» в Баку, где рокер был одним из почетных гостей. Недавнее появление Светланы в футболке с фотографией Линдеманна только убедило ее поклонников в правдивости данных слухов.

Фото: instagram

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