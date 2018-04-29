Светлана Лобода рассекретила пол будущего малыша

Светлана Лобода — мастер конспирации! Певица долгое время умудрялась скрывать «интересное положение», однако несколько недель назад она сообщила, что на несколько месяцев уходит в декрет. Поклонники гадают, кого же ждет белокурая красотка и кто отец будущего ребенка. На днях стал известен ответ на первый вопрос. В Instagram Stories Светлана выложила короткое видео, как ее дочь Ева поет переделанную песню «Твои глаза». «Твоя сестра» напевает девочка и продолжает «в животике сидит». Спустя пару часов после публикации Лобода удалила видео, однако поздравления до сих продолжают звучать в комментариях к фотографиям в блоге звезды.