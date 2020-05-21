Светлана Лобода поделилась нежными фотографиями с младшей дочкой в день ее рождения

«Сегодня 2 года со дня рождения моей младшей доченьки Тильды. Она изменила мою жизнь, наполнила ее энергией чистой любви и абсолютной уверенностью в том, что мы что мы бесконечны. С Днем Рождения, доченька», — написала она под нежными фотографиями.