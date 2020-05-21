Светлана Лобода поделилась нежными фотографиями с младшей дочкой в день ее рождения
37-летняя певица Светлана Лобода поздравила свою дочь Тильду с 2-летием.
«Сегодня 2 года со дня рождения моей младшей доченьки Тильды. Она изменила мою жизнь, наполнила ее энергией чистой любви и абсолютной уверенностью в том, что мы что мы бесконечны. С Днем Рождения, доченька», — написала она под нежными фотографиями.
Лицо маленькой Тильды мама по-прежнему скрывает. О ее отце — по неподтвержденной информации, это 57-летний солист группы Rammstein Тилль Линдеманн — не рассказывает.
Passion.ru присоединяется с поздравлениями!
Фото и видео: Instagram
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