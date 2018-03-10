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Светлана Лобода объявила об уходе в декретный отпуск

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Фото из Instagram Светланы Лободы
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Накануне во время церемонии вручения музыкальной премии популярная исполнительница подтвердила слухи об «интересном положении».

Новость о беременности Светланы Лободы от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна буквально взорвала Интернет. Минувшим вечером певица расставила все точки над I и объявила о выходе в декрет. Это произошло во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo!, состоявшейся в Кремле. Артистка вышла на сцену в длинном прозрачном платье, подчеркнувшем ее изменившиеся формы.

Позднее ночью в Instagram Светланы появился пост-повторение речи, сказанной на церемонии. «сегодня я хочу поблагодарить своих поклонников, зрителей, организаторов премии Браво , мою команду, которая напротяжении стольких лет со мной 🤲этот год был наполнен яркими событиями и в моей жизни он стал знаковым. Я ухожу в небольшой отпуск...Чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины...рождению малыша ☺️ Для меня это большое чудо … и я благодарна небу за этот подарок, а вам, за вашу любовь и ваше признание! Уже в июне , снова в строю, снова на концертах. Ваша Loboda❤️ ».

Многочисленные поклонники поздравили певицу с грядущим пополнением и вновь завалили ее вопросами об отце будущего малыша. Тем не менее, его имя Лобода пока предпочитает не называть.

Фото: instagram

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