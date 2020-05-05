Светлана Бондарчук опубликовала фото «особенной» дочери в честь ее дня рождения: «Лучшая девочка в мире»

Многочисленные друзья и поклонники Светланы присоединились к поздравлениям: «СВЕТА!!! С днем рожденья доченьки! Ангел», «С днём рождения доченьку!!!! Самые тёплые и нежные пожелания мамочке и доченьке!!!!», «Сладкий ребёнок! С вашим днём!», «Чудесная девочка! Пусть ее жизнь будет наполнена любовью тех, кто ее окружает и будет с ней всегда! Здоровья и радости, счастья и удачи! Пусть Ангел- Хранитель всегда будет с ней!», «С днем рождения, малышка», «С Днём рождения Вашу чудесную дочку❤️😍💐 Пусть Господь всегда ее бережёт», «С днем рожденья. Самую красивую девочку. Желаю крепкого здоровья и счастья».

Напомним, в одном из интервью Светлана рассказала, что «особенная» дочь сплотила их с мужем: «Она веселая и хорошая. Все нормально, все прекрасно. Варя счастливый ребенок, уже девочка, очень хорошая. Нет, драмы нет. Варя — "особенный" ребенок, у нее есть особенности, но она в абсолютной любви, она удивительная девочка. Нас, кстати говоря, ситуация с тем, что Варя родилась раньше, и были определенные проблемы, она нас сплотила, эта история. Федор оказался заботливым, потрясающим человеком». В 2016 году супруги заявили о намерении развестись спустя 25 лет семейной жизни. В настоящий момент режиссер женат на актрисе Паулине Андреевой, а его бывшая супруга счастлива в отношениях с дизайнером Сергеем Харченко.