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«Свети ярче солнца»: Ксения Бородина и Курбан Омаров нежно поздравили дочь с четырехлетием

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Бородина с мужем

Фото: Instagram Ксении Бородиной

Младшая дочь телеведущей отмечает день рождения. 

Четыре года назад в семье телеведущей Ксении Бородиной произошло радостное событие — на свет появилась долгожданная младшая дочь Теона.

В это воскресенье, 22 декабря, малышка принимает самые теплые поздравления с днем рождения. По традиции, родители поделились нежными фотографиями именинницы. «Все говорят, что ты взрослая совсем стала, а я вот не вижу этого, для меня ты малыш совсем, 4 годика ещё только... С днём рождения, моя принцесса♥️ Смех и радость ты приносишь людям - это точно про тебя, наш позитивчик. Обожаю твой боевой характер, потому что вижу в тебе себя, вижу, что сердечко у тебя самое доброе на свете , что за свою семью ты всегда будешь горой стоять, такая моя сильная девочка♥️ Будь счастлива, малышка🥳♥️ Сверкай, моя звездочка ⭐️💫 пусть у тебя всегда будет солнышко на твоём пути☀️ принцесса 🌟люблю бесконечно», — написала Ксения.

«Пусть в этой жизни у тебя все получится! Мы с мамой все сделаем для этого, а ты свети ярче солнца, как ты умеешь. С днем рождения, моя девочка!» — поздравил дочь Курбан.

Многочисленные коллеги, друзья и подписчики присоединились к поздравлениям.

Напомним, Теона стала вторым ребенком как для Ксении, так и для Курбана. От первого брака с Юрием Будаговым у телеведущей есть 10-летняя дочь Маруся, а Курбан Омаров воспитывает сына Омара.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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