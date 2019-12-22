«Свети ярче солнца»: Ксения Бородина и Курбан Омаров нежно поздравили дочь с четырехлетием

В это воскресенье, 22 декабря, малышка принимает самые теплые поздравления с днем рождения. По традиции, родители поделились нежными фотографиями именинницы. «Все говорят, что ты взрослая совсем стала, а я вот не вижу этого, для меня ты малыш совсем, 4 годика ещё только... С днём рождения, моя принцесса♥️ Смех и радость ты приносишь людям - это точно про тебя, наш позитивчик. Обожаю твой боевой характер, потому что вижу в тебе себя, вижу, что сердечко у тебя самое доброе на свете , что за свою семью ты всегда будешь горой стоять, такая моя сильная девочка♥️ Будь счастлива, малышка🥳♥️ Сверкай, моя звездочка ⭐️💫 пусть у тебя всегда будет солнышко на твоём пути☀️ принцесса 🌟люблю бесконечно», — написала Ксения.