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Супруга Марата Башарова рассказала о мистической связи между мужем и сыном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Елизаветы Шевырковой

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Елизавета Шевыркова поделилась своими принципами воспитания малыша.

В июле 2016 года у скандально известного актера Марата Башарова и его возлюбленной Елизаветы Шевырковой родился сын Марсель. Пара старается держать личную жизнь в тайне, однако несколько часов назад Елизавета опубликовала в Instagram откровенный пост о связи между Маратом и Марселем. «Я из тех Мам, которые культивируют понятие отца... Я с первого дня после рождения говорила Марселю: «это Папа, па - па...». Мне очень хотелось, чтобы они были близки друг к другу.Мой муж присутствовал на родах,и как мне кажется это в них обоих породило безумную связь.Как бы мне не хотелось , я сдерживала все свои порыва коршуна и жажду научить,как правильно .И вот сейчас ,есть у меня такое прекрасное свободное время,когда Марсель с Маратом проводят вдвоём,и я им не нужна... Релакс», — написала Шевыркова.

«Лизонька,Вы молодец!!!Это супер!!!Мальчишка будет видеть пример отца...Счастья Марсельчику и всем Вам!!!», «Полностью согласна с тобой, ты очень мудрая девушка», «Добрый день! Мы отдыхаем с вами в одной гостинице и наблюдаем со стороны за этими трогательными и нежными отношениями папы и сына. У вас всё получилось!», «Это мудро и правильно», — отметили в комментариях подписчики Елизаветы.

Напомним, в прошлом году Марат Башаров и Елизавета Шевыркова поженились. Свадьба прошла в узком кругу друзей.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, instagram

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