Супруга Марата Башарова рассказала о мистической связи между мужем и сыном

В июле 2016 года у скандально известного актера Марата Башарова и его возлюбленной Елизаветы Шевырковой родился сын Марсель. Пара старается держать личную жизнь в тайне, однако несколько часов назад Елизавета опубликовала в Instagram откровенный пост о связи между Маратом и Марселем. «Я из тех Мам, которые культивируют понятие отца... Я с первого дня после рождения говорила Марселю: «это Папа, па - па...». Мне очень хотелось, чтобы они были близки друг к другу.Мой муж присутствовал на родах,и как мне кажется это в них обоих породило безумную связь.Как бы мне не хотелось , я сдерживала все свои порыва коршуна и жажду научить,как правильно .И вот сейчас ,есть у меня такое прекрасное свободное время,когда Марсель с Маратом проводят вдвоём,и я им не нужна... Релакс», — написала Шевыркова.