Суперпапа: Влад Топалов рассказал, как справляется с истериками сына

Влад Топалов с Региной Тодоренко и маленьким сыном Мишей отдыхают за границей. Во время отдыха они не забывают и о родительских обязанностях: Регина сама стирает детские вещи, а Влад занимается малышом. Лишенные возможности спокойно наслаждаться пляжами и экзотической природы, родители тем не менее счастливы как никогда.

Влад Топалов, которого подписчики не раз хвалили за отцовские качества, показал очередное видео с сыном. Певец несет наследника на руках, а малыш, чьего лица не видно, спит.