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Суперпапа: Влад Топалов рассказал, как справляется с истериками сына

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Счастливый Влад

Фото: Instagram
Певец легко успокаивает малыша, когда тот плачет.

Влад Топалов с Региной Тодоренко и маленьким сыном Мишей отдыхают за границей. Во время отдыха они не забывают и о родительских обязанностях: Регина сама стирает детские вещи, а Влад занимается малышом. Лишенные возможности спокойно наслаждаться пляжами и экзотической природы, родители тем не менее счастливы как никогда.

Влад Топалов, которого подписчики не раз хвалили за отцовские качества, показал очередное видео с сыном. Певец несет наследника на руках, а малыш, чьего лица не видно, спит.

Влад пояснил, что происходит на видео: «Успокоил бэра — значит успокоил сына. Бэр — медведь по-английски. Он страшно кричал, а я ему мычал на ушко и обнимал крепко и утихомирил с Божьей помощью!». Кстати, родители часто дают малышу разные прозвища: то называют его монстром, что злит поклонников, то зовут его бэром.

Под новым видео фолловеры оставили много добрых комментариев и пожеланий. Первой стала телеведущая Лера Кудрявцева: «Какие милые. Мимими!!!!!!», - написала она (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

«Счастья вашей семье, вы классные!!!!», «Милота) папа может», «Храни Господь Вас и Вашу семью. Добра и счастья)», «Влад мы наблюдаем!!! Ты хороший Папа!!!», - поддержали ее остальные. Напомним, первенец Регины и Влада родился в декабре 2018 года, через 10 дней после их свадьбы.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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