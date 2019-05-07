Суперпапа: Максим Виторган собрал всех своих детей в Испании

Развод разводом, а отдых должен быть по расписанию. Свои майские каникулы Максим Виторган решил провести в Испании. Он, его бывшая супруга Ксения Собчак и их 2-летний сын Платон отправились в Марбелью. Позже Ксения уехала по своим делам в Италию, в ее место заняли дети Максима от первого брака.

Полина и Даниил с удовольствием посвящают время младшему брату, тиская его и делая отличные фотографии с папой.