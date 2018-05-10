Супермодель Миранда Керр и миллиардер Эван Шпигель стали родителями

Радостная новость пришла из-за океана: экс-«ангел» Victoria's Secret Миранда Керр родила своего второго сына. Для ее супруга Эвана Шпигеля малыш стал первым. Уже известно имя мальчика — Харт (в переводе с английского — «сердце»).

«Невозможно описать словами, как мы счастливы, что в нашей семье появился еще один сын», — рассказала счастливая пара в интервью журналу People.