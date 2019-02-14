«Судьбоносная встреча»: Виктория Лопырева показала первое фото с новорожденным сыном

На днях Виктория Лопырева — неожиданно для многих поклонников — уже родила мальчика возлюбленному Игорю Булатову. Имя и другие подробности о малыше пока неизвестны, но Виктория показала его первое трогательное фото. Кроха позирует спящим на маминой груди, и звезда решила прикрыть его специальным стикером в виде сердечка.

«В нашей жизни произошло невероятное событие — родился сын ❤️! Я так наслаждалась последними месяцами своей беременности, чувствуя в себе новую жизнь и ожидая этой судьбоносной встречи) Наш сын родился здоровым и крепким. Даже не ожидала, что все так легко пройдет. Хотя, с другой стороны, ожидала — я была уверена, что все будет прекрасно. Передаем вам большой привет и благодарность от всей нашей семьи», — так подписала милое фото Виктория (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).