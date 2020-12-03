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Стюардесса пролетела 80 тысяч километров ради ЭКО и родила близнецов в 49 лет

Стюардесса British Airways Сюзанна Кодд, у которой врачи выявили бесплодие, пролетела 80 тысяч километров, чтобы сделать ЭКО, пишет Daily Mirror.

Женщина почти отказалась от своей мечты стать мамой после того, как британские врачи сказали ей, что она бесплодна. «Они сообщили мне, что в этом нет смысла — у меня никогда не будет собственных детей», — поделилась Кодд. Но влюбившись в мужчину по имени Марк в 2012 году, она решилась на последнюю попытку и записалась на лечение в американскую клинику.

Стюардесса пролетела 50 тысяч миль (около 80 тысяч километров) туда и обратно в США, чтобы получить своих «идеальных» близнецов с помощью ЭКО.

Для лечения британка взяла ссуду в размере 25 тысяч фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей). В клинике сделали несколько попыток оплодотворения и в апреле 2015 года Сюзанне сказали, что она беременна. Стюардесса родила близнецов — Либерти и Харрисона.

«Это был долгий путь во многих отношениях, но они раскрасили мою черно-белую жизнь в самые яркие краски, — поделилась мать. — Близнецы потрясающие — они такие милые и забавные». Сейчас маме 53 года. «С рождением детей я почувствовала тепло внутри. Нужно надеяться даже в те моменты, когда веры нет совсем», — резюмировала она.

Фото: pexels.com

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