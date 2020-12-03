Стюардесса пролетела 80 тысяч километров ради ЭКО и родила близнецов в 49 лет

Для лечения британка взяла ссуду в размере 25 тысяч фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей). В клинике сделали несколько попыток оплодотворения и в апреле 2015 года Сюзанне сказали, что она беременна. Стюардесса родила близнецов — Либерти и Харрисона.

«Это был долгий путь во многих отношениях, но они раскрасили мою черно-белую жизнь в самые яркие краски, — поделилась мать. — Близнецы потрясающие — они такие милые и забавные». Сейчас маме 53 года. «С рождением детей я почувствовала тепло внутри. Нужно надеяться даже в те моменты, когда веры нет совсем», — резюмировала она.