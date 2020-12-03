Стюардесса пролетела 80 тысяч километров ради ЭКО и родила близнецов в 49 лет
Женщина почти отказалась от своей мечты стать мамой после того, как британские врачи сказали ей, что она бесплодна. «Они сообщили мне, что в этом нет смысла — у меня никогда не будет собственных детей», — поделилась Кодд. Но влюбившись в мужчину по имени Марк в 2012 году, она решилась на последнюю попытку и записалась на лечение в американскую клинику.
Стюардесса пролетела 50 тысяч миль (около 80 тысяч километров) туда и обратно в США, чтобы получить своих «идеальных» близнецов с помощью ЭКО.
EXCLUSIVE: 'I flew 50,000 miles back and forth to US to get perfect IVF twins - at the age of 49'https://t.co/ML84sDk6Q2— Daily Mirror (@DailyMirror) December 2, 2020
Для лечения британка взяла ссуду в размере 25 тысяч фунтов стерлингов (около 2,5 миллиона рублей). В клинике сделали несколько попыток оплодотворения и в апреле 2015 года Сюзанне сказали, что она беременна. Стюардесса родила близнецов — Либерти и Харрисона.
«Это был долгий путь во многих отношениях, но они раскрасили мою черно-белую жизнь в самые яркие краски, — поделилась мать. — Близнецы потрясающие — они такие милые и забавные». Сейчас маме 53 года. «С рождением детей я почувствовала тепло внутри. Нужно надеяться даже в те моменты, когда веры нет совсем», — резюмировала она.
Фото: pexels.com
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