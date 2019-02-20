Стиляга Лиза Галкина случайно выдала мамин секрет: «Мы идем покупать подарки!»

Алла Пугачева и Лиза Галкина вовсю готовятся к 23 февраля. Об этом случайно проболталась сама девочка: на папин вопрос о том, куда она собралась, юная красотка выпалила: «Покупать подарки, в магазин». Пытаясь исправить ситуацию, девочка добавила: «Для мамы», — но уже было поздно и все все поняли.

«Немного сегодняшнего единственного моего полностью выходного дня в февраля без съемок и концертов. Гуляли с Гариком. Лиза с мамой поехали в магазин за подарками для меня и Гарика на 23 февраля. Когда я спросил у Лизы, куда они, она пыталась скрыть, как могла, цель поездки», — смеется папа, опубликовав в своем блоге трогательное видео.

Подписчики Максима Галкина восхитились малышкой, ее стилем и характером: «Аааа Лиза палевная)))», «Лиза необыкновенная! Какие манеры. Настоящая принцесса», «Слов нет, какая хитрюшка, красоточка, бесконечно можно на нее смотреть!!!!!!», «Лиза с рождения уже актриса, прелесть девочка кокетка», «Какая Лиза харизматичная», «Мама красотка. Очень красивая Мама», «Лиза копия мама», «Побольше бы Вам выходных, Максим! Такая Лиза уже взрослая, такая стесняшка, а мама модная, уфь».