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«Стильные парни»: подросший сын Алексея Чадова и Агнии Дитковските позирует с папой перед камерами

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Алексея Чадова

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Подросший сын Алексея Чадова растет копией отца.

Несколько часов назад в блоге актера Алексея Чадова появилось новое фото. На снимке папа и его сын Федор готовятся к съемке. «Hello для Hello», — пояснил актер.

«Стильные парни», «Папин сын», «Как две капли», «Малыш — само очарование», «Очень похожи друг на друга», «Какой красивый малыш», «Мне кажется или похож на сына Лазарева, сгачала подумала, что это Никита», «А я вижу мамочку в сыне...славный малый», — обсуждают подписчики.

Алексей и Агния познакомились на съемочной площадке и поженились в августе 2012 после продолжительного романа. Через два года у них родился сын. Увы, родители мальчика приняли решение расторгнуть брак в 2015 году. Экс-супруги продолжают общаться, а мальчик гостит то у мамы, то у папы.

Фото и видео: instagram

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