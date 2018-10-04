«Стильные парни»: подросший сын Алексея Чадова и Агнии Дитковските позирует с папой перед камерами

Несколько часов назад в блоге актера Алексея Чадова появилось новое фото. На снимке папа и его сын Федор готовятся к съемке. «Hello для Hello», — пояснил актер.

«Стильные парни», «Папин сын», «Как две капли», «Малыш — само очарование», «Очень похожи друг на друга», «Какой красивый малыш», «Мне кажется или похож на сына Лазарева, сгачала подумала, что это Никита», «А я вижу мамочку в сыне...славный малый», — обсуждают подписчики.