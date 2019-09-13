Стильная мама: 35-летняя Саша Савельева похвасталась стройными бедрами в актуальных велосипедках

Неожиданно теплая осень радует многих, и в первую очередь — молодых мам. Комфортная температура на улице позволяет им оставаться стильными и модными, не кутаясь в практичные комбинезоны и не надевая слои верхней одежды. Популярная певица Саша Савельева оказалась в их рядах.

«Развлекаемся», — написала она под фото с коляской, в которой удобно устроился ее сын Леон.