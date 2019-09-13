Стильная мама: 35-летняя Саша Савельева похвасталась стройными бедрами в актуальных велосипедках

Неожиданно теплая осень радует многих, и в первую очередь — молодых мам. Комфортная температура на улице позволяет им оставаться стильными и модными, не кутаясь в практичные комбинезоны и не надевая слои верхней одежды. Популярная певица Саша Савельева оказалась в их рядах.
«Развлекаемся», — написала она под фото с коляской, в которой удобно устроился ее сын Леон.
«Hot mama», «Хороша», «Модная мамочка», «Очень модная», «КрутаЯ мамасита», «На стиле», «Дикая кошка», «Прикольные трусишки», «Штаны ужасные, футболка классная», «Штанишки зачетные», «Шорты бомба, футболка огонь», «Футболка классная! Тоже такую хочу», «Как клево, даже не поправилась», — комментируют подписчики.
Напомним, что Саша Савельева впервые стала мамой в конце марта. Вскоре она объявила, что покидает группу «Фабрика», в которой выступала в течение шестнадцати лет, почти перестала выходить в свет, с головой окунулась в новые заботы. «Несмотря на напряженный график, именно сейчас в моей жизни наступила пора полного умиротворения и спокойствия», — говорила она. Судя по цветущему виду певицы, это правда.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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