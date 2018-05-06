Степан Михалков поделился трогательным фото младшего ребенка

Фолловеры Степана Михалкова поздравили знаменитую семью с первым днем рождения малыша и восхитились белокурым мальчиком: «Ангел какой. Храни Господь вашу семью и малыша)», «Какой хорошенький», «По плоду узнается дерево», «Ребёнок похож на персонаж из мультика . прелесть», «От всей души поздравляю!», «Ангелочек».

Напомним, первая жена Степана Михалкова, манекенщица Алла Сивакова, родила ему дочь Александру и сыновей Василия и Петра. На Елизавете Ильиной ресторатор женился в 2008 году, и лишь спустя десять лет у пары появился ребенок. Стоит отметить, что 22 февраля этого года Степан Михалков впервые стал дедушкой — его дочь Александра родила сына Федора. По иронии судьбы Федор на несколько месяцев моложе своего дяди Луки.

Фото: instagram