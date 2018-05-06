Степан Михалков поделился трогательным фото младшего ребенка

Поклонники клана Михалковых-Кончаловских были немало удивлены, узнав, что сын Никиты Михалкова весной прошлого года стал отцом в четвертый раз. В одном из интервью Степан Михалков подтвердил радостное известие: «Весной мы действительно стали родителями. У нас появился сыночек, которого мы назвали Лукой. Имя выбирали на семейном совете, по святцам». А сегодня в блоге ресторатора появилось милое фото с малышом: «Первые именины, это когда родители покупают тебе тортик, но едят его сами 🎂».
Фолловеры Степана Михалкова поздравили знаменитую семью с первым днем рождения малыша и восхитились белокурым мальчиком: «Ангел какой. Храни Господь вашу семью и малыша)», «Какой хорошенький», «По плоду узнается дерево», «Ребёнок похож на персонаж из мультика . прелесть», «От всей души поздравляю!», «Ангелочек».
Напомним, первая жена Степана Михалкова, манекенщица Алла Сивакова, родила ему дочь Александру и сыновей Василия и Петра. На Елизавете Ильиной ресторатор женился в 2008 году, и лишь спустя десять лет у пары появился ребенок. Стоит отметить, что 22 февраля этого года Степан Михалков впервые стал дедушкой — его дочь Александра родила сына Федора. По иронии судьбы Федор на несколько месяцев моложе своего дяди Луки.
Фото: instagram