Ставшую мамой в 13 лет участницу ток-шоу выживают из родного города: «Таким у нас не место»

История Дарьи Суднишниковой стала готовым сценарием для целого ряда ток-шоу — девочка обзавелась ребенком очень рано, да еще и не говорила, кто его отец. Позже она раскрыла, что стала жертвой принуждения — она встречалась со старшеклассником, который и стал отцом девочки по имени Эмилия. При этом все случилось не по волне Дарьи.

Девушка стала гостьей нового выпуска шоу «Лучше — правду» Сурена Каграманова и в анонсе шоу рассказала, что дома никто ей сочувствовать не стал.