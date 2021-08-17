Ставшую мамой в 13 лет участницу ток-шоу выживают из родного города: «Таким у нас не место»
История Дарьи Суднишниковой стала готовым сценарием для целого ряда ток-шоу — девочка обзавелась ребенком очень рано, да еще и не говорила, кто его отец. Позже она раскрыла, что стала жертвой принуждения — она встречалась со старшеклассником, который и стал отцом девочки по имени Эмилия. При этом все случилось не по волне Дарьи.
Девушка стала гостьей нового выпуска шоу «Лучше — правду» Сурена Каграманова и в анонсе шоу рассказала, что дома никто ей сочувствовать не стал.
Фото: Скриншот видео YouTube
«В городе меня пытаются найти, избить. Один ударил меня по голове. Таким, как я, в этом городе не место. Они хотят, чтобы я просто свалила», — рассказала она.
Возмущение горожан, судя по всему, было вызвано неоднозначным поведением девочки — не так давно она заявила, что снова беременна. При этом она приняла решение не рожать малыша — его отец оказался против.
«С Максимом я больше не буду пересекаться, он не готов к этому малышу. Макс еще сам ребенок и не может принимать взрослые решения. Так что теперь у него своя жизнь, у меня — своя!», — объяснила Дарья.
После этой истории девочка стала блогером — и стиль ведения ее Instagram настроил против нее многих пользователей Сети.
Не внушает доверия местным жителям и неоднозначная реклама Даши — взрослые курсы. Все единогласно решили, что еще слишком рано зарабатывать таким образом.