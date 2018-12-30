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Старшие дети Джоли и Питта отказались отмечать Рождество с отцом

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Анджелина Джоли и Брэд Питт

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Мэддокс и Пакс проигнорировали приглашение знаменитого папы.

Не так давно Анджелина Джоли и Брэд Питт достигли консенсуса в непростом бракоразводном процессе и оформили совместную опеку над шестерыми детьми. Знаменитый отец пригласил всех наследников вместе отпраздновать Рождество, однако старшие дети — Мэддокс и Пакс — проигнорировали приглашение. По сообщениям Daily Mail голливудский актер был рад провести время с четверыми детьми — двойняшками Нокс и Вивьен, Шайло и Захарой. Издание отметило, что на празднике также присутствовал наблюдатель, оставшийся ночевать после ужина.

Анджелина Джоли с детьми

Стоит отметить, что отношения Брэда Питта с 15-летним Паксом испортились после того, как Анджелина заявила приемному сыну, что актер был против его усыновления. Джоли усыновила Мэддокса за два года до начала отношений с Питтом, поэтому юноша не считает себя сыном актера. Напомним, 10-летние двойняшки Нокс и Вивьен и 12-летняя дочь Шайло являются биологическими детьми Джоли и Питта, а 13-летняя Захара Марли — приемной дочерью, как и старшие дети пары.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Mehdi Taamallah, Dennis Van Tine, Sonia Moskowitz, Regina Wagner, Isabelle Vautier, Hubert Boesl/Globallookpress

Видео: YouTube

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