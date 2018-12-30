Старшие дети Джоли и Питта отказались отмечать Рождество с отцом

Стоит отметить, что отношения Брэда Питта с 15-летним Паксом испортились после того, как Анджелина заявила приемному сыну, что актер был против его усыновления. Джоли усыновила Мэддокса за два года до начала отношений с Питтом, поэтому юноша не считает себя сыном актера. Напомним, 10-летние двойняшки Нокс и Вивьен и 12-летняя дочь Шайло являются биологическими детьми Джоли и Питта, а 13-летняя Захара Марли — приемной дочерью, как и старшие дети пары.