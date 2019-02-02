Старшая дочь Светланы Лободы поучаствовала в съемках шоу «Голос. Дети»

Новость о том, что Светлана Лобода станет наставницей проекта «Голос. Дети» в этом году, несказанно порадовала ее фанатов. Накануне в блоге звезды появилась серия снимков, на которых она и ее старшая дочь Ева позируют в одинаковых нарядах. Некоторые предположили, что это — образ для фотосессии, но оказались неправы: широкополую шляпу и черную одежду девочка примерила для участия в съемках проекта.
Став уменьшенной копией мамы, Ева села в ее кресло и, нажав на красную кнопку, повернулась к исполнителям, передает «СтарХит».
Над костюмами мамы и дочери работала команда звезды. Важный момент — тестирование шляпы — проводили всем коллективом.
О полноценном участии в шоу в качестве претендентки на победу речь пока не идет, несмотря на то, что девочка давно проявляет музыкальные способности. Зато за победу в этом сезоне сразится дочь Алсу, 10-летняя Микелла. Маленькая звездочка время от времени выходит на сцену с мамой, занимается вокалом и даже сама пишет песни.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram