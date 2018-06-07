Старшая дочь Стриженовых показала очень трогательное фото отца и своего сына

Телеведущий Александр Стриженов празднует день рождения. Старшая дочь Анастасия, которая постоянно живет в Нью-Йорке, поздравила его в микроблоге снимком, на котором он запечатлен со своим маленьким внуком Петей.

«Папа сегодня родился! Счастье! Это большущий праздник для меня и моей семьи! Папа совершенно чудесный, я его обожаю! Папуля, с днем рождения! Как ты смотришь тут на Петю Петровича, сердце разрывается от любви!» — подписала нежный снимок Настя.

Супруга Александра Екатерина Стриженова присоединилась к дочери и тоже опубликовала этот кадр, добавив: «Муж мой любимый, отец моих детей, дед моего внука! Спасибо родителям, что ты есть... остальное — на ушко!».