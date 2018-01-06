Старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых беременна

Напомним, 29-летняя Анастасия вышла замуж за финансиста Петра Грищенко в 2013 году. Сейчас пара живет в Нью-Йорке. В последнее время девушка часто публиковала в своем микроблоге снимки, на которых позировала в нарядах свободного кроя.

У Стриженовых также есть младшая 17-летняя дочь Александра.

Фото: Instagram