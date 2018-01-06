Старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых беременна
Знаменитая супружеская пара телеведущих Екатерина и Александр Стриженовы скоро станут бабушкой и дедушкой.
Накануне Александр и Екатерина Стриженовы пришли в студию шоу «Вечерний Ургант» и рассказали своему коллеге Ивану Урганту радостную семейную новость — их старшая дочь Анастасия скоро впервые станет мамой. Впрочем, подробности счастливые будущие бабушка и дедушка пока не сообщили.
Напомним, 29-летняя Анастасия вышла замуж за финансиста Петра Грищенко в 2013 году. Сейчас пара живет в Нью-Йорке. В последнее время девушка часто публиковала в своем микроблоге снимки, на которых позировала в нарядах свободного кроя.
У Стриженовых также есть младшая 17-летняя дочь Александра.
Фото: Instagram
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