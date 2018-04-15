Старшая дочь Дмитрия Хворостовского скоро впервые станет мамой

Еще в молодости Дмитрий Хворостовский принял решение удочерить свою падчерицу Машу — дочь супруги Светланы Ивановой от первого брака. Недавно выяснилось, что Мария беременна — через пару месяцев у нее и мужа Фелипе Маркса родится дочь. Об этом сама девушка рассказала в своем микроблоге.

Мария опубликовала черно-белое фото авторства возлюбленного. На снимке будущая мама обнимает свой сильно округлившийся живот. Поклонники принялись на все лады поздравлять Хворостовскую и желать ей легкой беременности и родов.