Старшая дочь Дмитрия Хворостовского скоро впервые станет мамой

Еще в молодости Дмитрий Хворостовский принял решение удочерить свою падчерицу Машу — дочь супруги Светланы Ивановой от первого брака. Недавно выяснилось, что Мария беременна — через пару месяцев у нее и мужа Фелипе Маркса родится дочь. Об этом сама девушка рассказала в своем микроблоге.
Мария опубликовала черно-белое фото авторства возлюбленного. На снимке будущая мама обнимает свой сильно округлившийся живот. Поклонники принялись на все лады поздравлять Хворостовскую и желать ей легкой беременности и родов.
Thank you to everyone who came to my #babyshower today. Especially to @ellie_reed_london @lindsayloofromcanada and Anna Barry. You were amazing and I feel exceptionally lucky to have such wonderful women in my life. Plus one more on the way! 💐🎂🤰🍼 #mumtobe #daughter #mama #baby #pregnant photo and baby by @fmmarx
В отличие от своих единоутробных брата и сестры Данилы и Александры, Мария не осталась круглой сиротой после смерти Дмитрия Хворостовского — ее биологический отец жив, и она поддерживает с ним связь. Дружит Мария и с новой семьей оперного певца — она часто видится с вдовой Дмитрия Флоренс и их детьми, поскольку тоже живет в Лондоне.
Фото: Instagram