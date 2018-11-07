Старшая 2-летняя дочь Анны Хилькевич занимается спортом с личным тренером

Анна Хилькевич и ее супруг Артур регулярно занимаются спортом и, как оказалось, активно привлекают к нему свою старшую дочь Арианну, которой в середине декабря исполнится 3 года. На днях в микроблоге мужа актрисы появилось видео, на котором малышка Арианна выполняет упражнения под присмотром персонального тренера.

«В праздник — зальчик! Гроза фитоняшек», — подписал пост супруг Хилькевич (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).