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Старшая 2-летняя дочь Анны Хилькевич занимается спортом с личным тренером

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Анна Хилькевич с мужем и старшей дочкой

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Супруг актрисы Анны Хилькевич показал, каких успехов достигла в детском спортзале старшая дочка пары Арианна.

Анна Хилькевич и ее супруг Артур регулярно занимаются спортом и, как оказалось, активно привлекают к нему свою старшую дочь Арианну, которой в середине декабря исполнится 3 года. На днях в микроблоге мужа актрисы появилось видео, на котором малышка Арианна выполняет упражнения под присмотром персонального тренера.

«В праздник — зальчик! Гроза фитоняшек», — подписал пост супруг Хилькевич (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

«Какая старательная малышка», «Родители молодцы! Важно научить любить спорт с детства», «Очаровательная девочка», — отметили старания Арианны фолловеры ее папы. Напомним, всего три месяца назад Анна и Артур вновь стали родителями — звезда родила мужу еще одну дочь, которую пара назвала Марией.

Фото и видео: Instagram

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