Станет мамой этой весной: в Сети обсуждают новые фото беременной Анны Курниковой

Слухи о том, что 38-летняя теннисистка Анна Курникова и 44-летний певец Энрике Иглесиас скоро станут многодетными родителями, похоже, подтвердились. Испанский журнал Hola! опубликовал эксклюзивные фотографии, которые позволили прессе заявить: Анна Курникова станет мамой уже этой весной — в феврале-марте.

Влюбленные запечатлены на яхте в Майами. На снимках звезда запечатлена все в том же безразмерном спортивном костюме, что и в конце декабря, но теперь ее округлившиеся формы видны сильнее.