Станет мамой этой весной: в Сети обсуждают новые фото беременной Анны Курниковой
Анна Курникова и Энрике Иглесиас попали в объектив папарацци.
Слухи о том, что 38-летняя теннисистка Анна Курникова и 44-летний певец Энрике Иглесиас скоро станут многодетными родителями, похоже, подтвердились. Испанский журнал Hola! опубликовал эксклюзивные фотографии, которые позволили прессе заявить: Анна Курникова станет мамой уже этой весной — в феврале-марте.
Влюбленные запечатлены на яхте в Майами. На снимках звезда запечатлена все в том же безразмерном спортивном костюме, что и в конце декабря, но теперь ее округлившиеся формы видны сильнее.
Фото: EastNews
Ни Анна, ни Энрике пока не подтвердили, но и не опровергли эту новость.
Фото и видео: instagram, eastnews
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