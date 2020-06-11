Почему на самом деле у проживающей в Швеции россиянки отобрали маленькую дочь

Тогда Елена решила поехать с малышкой в Россию, где девочке были проведены соответствующие исследования и была выявлена аллергия на белок молока. В соответствии с этим женщина сразу же перевела дочь на безлактозные смесси и та стала чувствовать себя гораздо лучше. Успокоенная мать вернулась с ребенком домой в Стокгольм. По прилете у нее сразу же изъяли ребенка и поместили его в приют. Шишина уверяет, что шведские власти были возмущены самим фактом обращения к российским врачам, расценив вопиющим факт «недоверия к шведской медицине со стороны российской матери». Соцработники посчитали, что «обследование за границей довело ребенка до депрессии». Сейчас девочка, которой уже 1 год и 2 месяца, находится в приюте, где ее кормят стандартными молочными смесями.

Фото: pexels

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