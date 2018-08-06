Стало известно, как Дмитрий и Анастасия Тарасовы назвали дочь

Чуть менее месяца назад модель Анастасия Костенко впервые стала мамой — она родила дочь супругу, футболисту Дмитрию Тарасову. Счастливые родители уже публикуют снимки с малышкой в своих микроблогах, не показывая ее личико. Дмитрий и Анастасия скрывали и имя девочки, однако пронырливые журналисты все же выяснили эту информацию.
Портал Super.ru сообщил, что супруги Тарасовы решили назвать дочку Миланой.
Некоторые поклонники в шутку предположили, что спортсмен и его жена могли бы дать малышке имя Ольга — просто чтобы вывести из себя экс-супругу Тарасова Ольгу Бузову. Другие и вовсе раскритиковали пару: якобы Милана — в последнее время очень распространенное имя, и Дмитрий и Анастасия поленились придумать что-то более оригинальное. А вам нравится имя маленькой Миланы Тарасовой?
Фото: Instagram