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Стало известно имя сына Регины Тодоренко и Влада Топалова

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я выбрал вместо рекламы.
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Влад Топалов на прогулке с сыном

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33-летний певец наконец назвал имя маленького сына.

Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые стали родителями в декабре прошлого года. Пара долго не показывала фото с сыном и даже не рассказывала о своем новом опыте, но не так давно все изменилось — Влад выложил в свой микроблог первый снимок с очаровательным малышом (правда, он позирует спиной к камере), а на днях наконец сообщил и имя ребенка.

В эфире нового эпизода шоу «Привет, Андрей!», посвященного его экс-коллеге по дуэту Smash!! Сергею Лазареву, Топалов признался, что они с женой назвали сына Михаилом, а он ласково и на английский манер зовет его Майклом.

«Первое время было сложно, непонятно и страшно. Я записывал на диктофон врача и акушера, чтобы понять, как держать, как мыть, как купать. Но все равно ничего не понимал. Сейчас мы уже привыкли, справились. Я делаю это с удовольствием. И Регине, конечно, надо отдать должное. Она потрясающая мать. Она ни разу не возмутилась. Она с самой первой секунды все делает. Когда угодно. Ночью, днем, вечером... Она все умеет», — признался Влад.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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