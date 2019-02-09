Стало известно имя сына Регины Тодоренко и Влада Топалова

Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые стали родителями в декабре прошлого года. Пара долго не показывала фото с сыном и даже не рассказывала о своем новом опыте, но не так давно все изменилось — Влад выложил в свой микроблог первый снимок с очаровательным малышом (правда, он позирует спиной к камере), а на днях наконец сообщил и имя ребенка.

В эфире нового эпизода шоу «Привет, Андрей!», посвященного его экс-коллеге по дуэту Smash!! Сергею Лазареву, Топалов признался, что они с женой назвали сына Михаилом, а он ласково и на английский манер зовет его Майклом.