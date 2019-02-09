Стало известно имя сына Регины Тодоренко и Влада Топалова

Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые стали родителями в декабре прошлого года. Пара долго не показывала фото с сыном и даже не рассказывала о своем новом опыте, но не так давно все изменилось — Влад выложил в свой микроблог первый снимок с очаровательным малышом (правда, он позирует спиной к камере), а на днях наконец сообщил и имя ребенка.
В эфире нового эпизода шоу «Привет, Андрей!», посвященного его экс-коллеге по дуэту Smash!! Сергею Лазареву, Топалов признался, что они с женой назвали сына Михаилом, а он ласково и на английский манер зовет его Майклом.
«Первое время было сложно, непонятно и страшно. Я записывал на диктофон врача и акушера, чтобы понять, как держать, как мыть, как купать. Но все равно ничего не понимал. Сейчас мы уже привыкли, справились. Я делаю это с удовольствием. И Регине, конечно, надо отдать должное. Она потрясающая мать. Она ни разу не возмутилась. Она с самой первой секунды все делает. Когда угодно. Ночью, днем, вечером... Она все умеет», — признался Влад.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram