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Стало известно имя новорожденного сына Виктории Лопыревой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Первое фото Виктории Лопыревой с сыном

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35-летняя модель стала мамой несколько дней назад.

СМИ рассекретили имя новорожденного сына Виктории Лопыревой. Как сообщил Telegram-канал Super, молодая мама назвала мальчика Марк Лионель. Сын модели будет носить фамилию и отчество своего отца, бизнесмена Игоря Булатова, несмотря на то, что его родители пока не узаконили отношения.

Скриншот из Telegram-канала Super

Напомним, о беременности 35-летней Виктории Лопыревой стало известно незадолго до ее родов. Блондинка долгое время скрывала имя отца будущего малыша. Известие о том, что избранником Лопыревой является Игорь Булатов, спровоцировало крупный скандал и повлекло множество нелицеприятных высказываний в соцсетях в адрес обоих будущих родителей. Дело в том, что, по слухам, бизнесмен закрутил роман с моделью в то время, когда его законная, на тот момент, супруга Тата Карапетян была беременна их вторым ребенком. Тем не менее, ради Виктории Лопыревой Булатов оставил не только бывшую супругу с двумя детьми, но и престижную должность в компании «Ташир групп», принадлежащей ее отцу.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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