Стало известно имя новорожденного сына Бориса Джонсона
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
29 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал отцом в шестой раз — его 32-летняя возлюбленная Кэрри Саймондс родила ему сына. В субботу, 2 мая, британские СМИ со ссылкой на страницу Саймондс в Instagram сообщили, что счастливые родители назвали малыша Уилфред Лори Николас. Уилфред — в честь дедушки 55-летнего политика, Лори — в честь дедушки Кэрри, а Николас — в честь двух врачей, спасших жизнь премьера после его заражения коронавирусом. «Спасибо потрясающей команде Национальной службы здравоохранения в больнице University College London за то, что они так заботились о нас. Я не могла бы быть счастливей. Мое сердце полно», — подписала фото с малышом Кэрри Саймондс.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Напомним, Уилфред Лори Николас Джонсон стал шестым ребенком Бориса Джонсона. Первой супругой политика была Аллегра Мостин-Оуэн, с которой он развелся в 1993 году спустя шесть лет брака. В том же году Джонсон женился на Марине Уилер, которая родила ему двух дочерей и двух сыновей. В 2018 году пара инициировала бракоразводный процесс. По слухам, у Бориса есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. При этом политик отказывается называть точное количество своих детей.
Отметим, что в марте Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом, кроме того, его невеста также столкнулась с симптомами этой болезни.
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Фото: Globallookpress, East News
Видео: YouTube
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