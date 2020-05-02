Стало известно имя новорожденного сына Бориса Джонсона

Напомним, Уилфред Лори Николас Джонсон стал шестым ребенком Бориса Джонсона. Первой супругой политика была Аллегра Мостин-Оуэн, с которой он развелся в 1993 году спустя шесть лет брака. В том же году Джонсон женился на Марине Уилер, которая родила ему двух дочерей и двух сыновей. В 2018 году пара инициировала бракоразводный процесс. По слухам, у Бориса есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр. При этом политик отказывается называть точное количество своих детей.

Отметим, что в марте Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом, кроме того, его невеста также столкнулась с симптомами этой болезни.