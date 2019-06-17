Стали известны подробности о крещении первенца принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл подтвердили, что крестят сына Арчи в июле, сообщает издание Express. Церемония пройдет в той же церкви, где женились герцог и Герцогиня Сассекские, - в часовне Святого Георгия. Здесь же крестили и самого принца Гарри, когда ему было три месяца.

Ранее супруги отмечали, что стараются по возможности отходить от королевских традиций, но во время крещения все будет проходить по монаршим правилам.

Родители после рождения первенца стараются ограждать личную жизнь, они опубликовали всего несколько фотографий малыша Арчи, но уже в июле фанаты увидят новые снимки семьи.