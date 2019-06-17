Стали известны подробности о крещении первенца принца Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл подтвердили, что крестят сына Арчи в июле, сообщает издание Express. Церемония пройдет в той же церкви, где женились герцог и Герцогиня Сассекские, - в часовне Святого Георгия. Здесь же крестили и самого принца Гарри, когда ему было три месяца.
Ранее супруги отмечали, что стараются по возможности отходить от королевских традиций, но во время крещения все будет проходить по монаршим правилам.
Родители после рождения первенца стараются ограждать личную жизнь, они опубликовали всего несколько фотографий малыша Арчи, но уже в июле фанаты увидят новые снимки семьи.
Известно, что Арчи весь день будет носить особую крестильную рубашку - точную копию кружевного крещеного платья Хонитон, заказанного королевой Викторией для крещения ее первого ребенка - принцессы Виктории в 1841 году.
В таких же платьях крестили 62 королевских детей, включая принцев Гарри и Уильяма. Но со временем одежда слишком изношенной и хрупкой, поэтому заказали точную копию одеяния.
Ожидается, что церемонию проведут преподобный Дэвид Коннером и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, который крестил Меган и перевел ее в англиканскую веру за два месяца до свадьбы. Венчал молодоженов тоже он.
На церемонии крещения Арчи будет присутствовать большинство членов королевской семьи: принц Чарльз и его жена Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Возможно, герцог и герцогиня Кембриджские придут со всеми детьми.
Однако королева Елизавета II пропустит церемонию из-за согласованного плотного рабочего графика. Она также пропускала крещение принца Луи в 2018 году, но присутствовала на крещении Джорджа и Шарлотты.
Ожидается, что на церемонию прибудет мать Меган - Дория Рагланд.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images, Joe Shelley Imapress, I-Images/ Global Look press
Видео: Instagram, youtube.com/ НТВ
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