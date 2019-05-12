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Стала мамой? Фото 48-летней Наоми Кэмпбелл с младенцем взбудоражило Сеть

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наоми Кэмпбелл

Фото: Birdie Thompson/globallookpress
Наоми Кэмпбелл заинтриговала поклонников фотографией с новорожденным малышом.

Нежное фото, которое появилось в блоге Наоми Кэмпбелл в этот понедельник, взбудоражило Сеть. Поклонники и СМИ гадают: неужели она тайно стала мамой?

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💕💗💞

Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

Никаких комментариев, кроме пары сердечек, топ-модель не оставила, поэтому в Сети тут же появились разные версии. Возможно, таким образом Наоми решила поздравить подписчиков с Днем Матери. А, может быть, сообщила о радостном событии.

Стоит отметить, что за сутки до публикации этого снимка «черная пантера» вышагивала по подиуму в Нью-Йорке.

А как считаете вы, чей это ребенок?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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