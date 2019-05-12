Стала мамой? Фото 48-летней Наоми Кэмпбелл с младенцем взбудоражило Сеть

Нежное фото, которое появилось в блоге Наоми Кэмпбелл в этот понедельник, взбудоражило Сеть. Поклонники и СМИ гадают: неужели она тайно стала мамой?
Никаких комментариев, кроме пары сердечек, топ-модель не оставила, поэтому в Сети тут же появились разные версии. Возможно, таким образом Наоми решила поздравить подписчиков с Днем Матери. А, может быть, сообщила о радостном событии.
Стоит отметить, что за сутки до публикации этого снимка «черная пантера» вышагивала по подиуму в Нью-Йорке.
А как считаете вы, чей это ребенок?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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