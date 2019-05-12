Стала мамой? Фото 48-летней Наоми Кэмпбелл с младенцем взбудоражило Сеть

Никаких комментариев, кроме пары сердечек, топ-модель не оставила, поэтому в Сети тут же появились разные версии. Возможно, таким образом Наоми решила поздравить подписчиков с Днем Матери. А, может быть, сообщила о радостном событии.

Стоит отметить, что за сутки до публикации этого снимка «черная пантера» вышагивала по подиуму в Нью-Йорке.