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«Спортивная малышка»: теннисистка Серена Уильямс показала подросшую дочь Олимпию

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Слайд, который
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Серена Уильямс и Олимпия

Фото: Instagram
Девочке в сентябре исполнится два года.

Теннисистка Серена Уильямс поделилась с подписчиками фотографией со своей маленькой дочерью Алексис Олимпией. Фото спортсменка подписала так: «Пусть начнутся игры».

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Let the games begin!

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)

Подписчики Серены отметили, что малышка очень похожа на мать. Особо отметили, насколько мускулистые ноги у девочки.

«Боже мой, она восхитительна»,

«Ноги Олимпии в лучшей форме, чем мои. Бегу в спортзал»,

«Она удивительна, ее ноги так же сильны, как ее мама»,

«Какая куколка»,

«Мама и дочь одинаковые», - последовали комментарии.

Олимпия

Отцом малышки является со-основатель компании Reddit Алексис Оганян. Серена вышла за него замуж через месяц после рождения дочери. В отношениях спортсменка и предприниматель состояли до свадьбы около двух лет.

Серена Уильямс

Ранее Серене Уильямс приписывали романы с такими знаменитыми мужчинами, как теннисистом Григором Димитровым, тренером Патриком Муратоглу, рэперами Дрейком и Коммоном, режиссером Бреттом Ратнером и другими.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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