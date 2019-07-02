«Спортивная малышка»: теннисистка Серена Уильямс показала подросшую дочь Олимпию

Теннисистка Серена Уильямс поделилась с подписчиками фотографией со своей маленькой дочерью Алексис Олимпией. Фото спортсменка подписала так: «Пусть начнутся игры».
Подписчики Серены отметили, что малышка очень похожа на мать. Особо отметили, насколько мускулистые ноги у девочки.
«Боже мой, она восхитительна»,
«Ноги Олимпии в лучшей форме, чем мои. Бегу в спортзал»,
«Она удивительна, ее ноги так же сильны, как ее мама»,
«Какая куколка»,
«Мама и дочь одинаковые», - последовали комментарии.
Отцом малышки является со-основатель компании Reddit Алексис Оганян. Серена вышла за него замуж через месяц после рождения дочери. В отношениях спортсменка и предприниматель состояли до свадьбы около двух лет.
Ранее Серене Уильямс приписывали романы с такими знаменитыми мужчинами, как теннисистом Григором Димитровым, тренером Патриком Муратоглу, рэперами Дрейком и Коммоном, режиссером Бреттом Ратнером и другими.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!