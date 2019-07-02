«Спортивная малышка»: теннисистка Серена Уильямс показала подросшую дочь Олимпию

Подписчики Серены отметили, что малышка очень похожа на мать. Особо отметили, насколько мускулистые ноги у девочки.

«Боже мой, она восхитительна»,

«Ноги Олимпии в лучшей форме, чем мои. Бегу в спортзал»,

«Она удивительна, ее ноги так же сильны, как ее мама»,

«Какая куколка»,

«Мама и дочь одинаковые», - последовали комментарии.