Совместные роды, прибавка в весе и проблемы с интимом: беременная Анастасия Костенко откровенно поговорила с подписчицами

Модель Анастасия Костенко не скрывает своего счастья: она — счастливая жена российского футболиста Дмитрия Тарасова, скоро станет счастливой мамой. Теме беременности молодая женщина посвящает посты в своем блоге, с трудом сдерживая себя от излишней откровенности.
«Мои друзья! Я понимаю ваши недовольства на тему беременности, ведь сама была удивленной таким постам у знакомых. Ну никак не могла понять, ну что она (беременная) постоянно, чуть ли не каждый пост посвящает этому, разве больше других мыслей нет? Нет. Вот теперь я понимаю, что чем ближе день Х, тем тяжелее, медленнее, нетерпимее и все мысли и темы посвящены одному- встрече с малышкой, которую ты никогда не видела, но уже сильно любишь. Если честно, даже с близкими стараюсь контролировать информационный поток о беременности, вдруг они уже устали. Вначале было как-то проще, потому что не верится и не ощущается. Только беременная поймет язык беременной, так как в третьем триместре все мысли ТОЛЬКО о малыше. Становится немного тяжелее, ожидание растягивается. Вес 58, питаюсь 6 раз в день. Волосы и правда блестящие и шелковистые, кожа мягкая, на лице румянец и да, больше не бледная. Один день на солнце убрал болезненный оттенок», — поделилась она в блоге и предложила выбрать темы для дальнейших бесед.
Подписчицы с радостью начали задавать вопросы. Из бесед выяснилось, что Дмитрий Тарасов, для которого первенец Анастасии Костенко станет вторым по счету наследником (а точнее — наследницей: у пары родится дочь), планирует присутствовать на родах. На вопрос о том, каким она видит процесс появления дочки на свет, модель заявила: «Мама, папа, принимающий роды персонал».
Во всех вопросах, связанных с «интересным положением», будущая мама на сто процентов доверяет медикам. «У меня полноценный контракт с врачом, поэтому предположения и Советы я даже и не спрашиваю у других», — подчеркнула она.
Именно врач контролирует прибавку веса у Насти. Если до беременности вес модели составлял 49-50 килограммов, то сейчас она весит 58. Костенко советует другим женщинам не искать в Сети информацию о питании будущих мам, а консультироваться с ведущим беременность доктором: он должен «исходя из анализов и особенностей организма, грамотно составить приблизительное меню».
Не стоит забывать и о муже, уверена модель: проблем с интимом у ожидающей ребенка пары возникать не должно. «Развлекайте своего мужа. От того, что вы в положении — вы не перестаете быть женой и женщиной», — советует она.
Фото: instagram