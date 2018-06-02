Совместные роды, прибавка в весе и проблемы с интимом: беременная Анастасия Костенко откровенно поговорила с подписчицами

Модель Анастасия Костенко не скрывает своего счастья: она — счастливая жена российского футболиста Дмитрия Тарасова, скоро станет счастливой мамой. Теме беременности молодая женщина посвящает посты в своем блоге, с трудом сдерживая себя от излишней откровенности.

«Мои друзья! Я понимаю ваши недовольства на тему беременности, ведь сама была удивленной таким постам у знакомых. Ну никак не могла понять, ну что она (беременная) постоянно, чуть ли не каждый пост посвящает этому, разве больше других мыслей нет? Нет. Вот теперь я понимаю, что чем ближе день Х, тем тяжелее, медленнее, нетерпимее и все мысли и темы посвящены одному- встрече с малышкой, которую ты никогда не видела, но уже сильно любишь. Если честно, даже с близкими стараюсь контролировать информационный поток о беременности, вдруг они уже устали. Вначале было как-то проще, потому что не верится и не ощущается. Только беременная поймет язык беременной, так как в третьем триместре все мысли ТОЛЬКО о малыше. Становится немного тяжелее, ожидание растягивается. Вес 58, питаюсь 6 раз в день. Волосы и правда блестящие и шелковистые, кожа мягкая, на лице румянец и да, больше не бледная. Один день на солнце убрал болезненный оттенок», — поделилась она в блоге и предложила выбрать темы для дальнейших бесед.