logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Совместные роды, прибавка в весе и проблемы с интимом: беременная Анастасия Костенко откровенно поговорила с подписчицами

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 14

Фото из Instagram Дмитрия Тарасова

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко планируют партнерские роды.

Модель Анастасия Костенко не скрывает своего счастья: она — счастливая жена российского футболиста Дмитрия Тарасова, скоро станет счастливой мамой. Теме беременности молодая женщина посвящает посты в своем блоге, с трудом сдерживая себя от излишней откровенности.

«Мои друзья! Я понимаю ваши недовольства на тему беременности, ведь сама была удивленной таким постам у знакомых. Ну никак не могла понять, ну что она (беременная) постоянно, чуть ли не каждый пост посвящает этому, разве больше других мыслей нет? Нет. Вот теперь я понимаю, что чем ближе день Х, тем тяжелее, медленнее, нетерпимее и все мысли и темы посвящены одному- встрече с малышкой, которую ты никогда не видела, но уже сильно любишь. Если честно, даже с близкими стараюсь контролировать информационный поток о беременности, вдруг они уже устали. Вначале было как-то проще, потому что не верится и не ощущается. Только беременная поймет язык беременной, так как в третьем триместре все мысли ТОЛЬКО о малыше. Становится немного тяжелее, ожидание растягивается. Вес 58, питаюсь 6 раз в день. Волосы и правда блестящие и шелковистые, кожа мягкая, на лице румянец и да, больше не бледная. Один день на солнце убрал болезненный оттенок», — поделилась она в блоге и предложила выбрать темы для дальнейших бесед.

Подписчицы с радостью начали задавать вопросы. Из бесед выяснилось, что Дмитрий Тарасов, для которого первенец Анастасии Костенко станет вторым по счету наследником (а точнее — наследницей: у пары родится дочь), планирует присутствовать на родах. На вопрос о том, каким она видит процесс появления дочки на свет, модель заявила: «Мама, папа, принимающий роды персонал».

Во всех вопросах, связанных с «интересным положением», будущая мама на сто процентов доверяет медикам. «У меня полноценный контракт с врачом, поэтому предположения и Советы я даже и не спрашиваю у других», — подчеркнула она.

Именно врач контролирует прибавку веса у Насти. Если до беременности вес модели составлял 49-50 килограммов, то сейчас она весит 58. Костенко советует другим женщинам не искать в Сети информацию о питании будущих мам, а консультироваться с ведущим беременность доктором: он должен «исходя из анализов и особенностей организма, грамотно составить приблизительное меню».

Не стоит забывать и о муже, уверена модель: проблем с интимом у ожидающей ребенка пары возникать не должно. «Развлекайте своего мужа. От того, что вы в положении — вы не перестаете быть женой и женщиной», — советует она.

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое