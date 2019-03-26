«Состояние, которое мужчины не проживают»: Брежнева призналась, что хочет еще детей

Время от времени Веру Брежневу подозревают в интересном положении, но слухи каждый раз оказываются ложными. Впрочем, в ближайшем будущем, возможно, певица все же решится вновь стать мамой — по крайней мере, она высказала такое желание во время сессии вопросов и ответов в своих Instagram Stories.
Одна из подписчиц Веры поинтересовалась: «Хотели бы еще раз пережить это прекрасное чувство — рождение ребенка?». Звезда ответила: «И не раз. Это настоящее счастье и чудо. Более того, это то состояние, которое мужчины не проживают в жизни. Только нам это счастье дала природа».
Напомним, Брежнева замужем за продюсером Константином Меладзе уже 3 с половиной года, но общих детей у них пока нет. Вера растит двух дочерей от предыдущих отношений — 18-летнюю Соню и 9-летнюю Сару. У Константина тоже есть трое детей от первого брака с киевлянкой Яной Сумм.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram