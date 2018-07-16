Сомнений нет: Светлана Лобода назвала младшую дочь в честь ее отца Тилля Линдеманна

Светлана Лобода стала мамой во второй раз в конце мая этого года. Но певица пока не торопится сообщать подробности о младшей дочке и тем более о ее отце — по слухам, давно появившимся в Сети, им является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Однако на днях Светлана все же назвала имя малышки и тем самым окончательно подтвердила, что родила именно от Тилля — дочку зовут Тильда.

Об этом артистка сообщила в откровенном интервью журналу Hello!, обложку свежего номера которого украсила.