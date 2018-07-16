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Сомнений нет: Светлана Лобода назвала младшую дочь в честь ее отца Тилля Линдеманна

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Светлана Лобода

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35-летняя Светлана Лобода наконец рассекретила необычное имя своей младшей дочки.

Светлана Лобода стала мамой во второй раз в конце мая этого года. Но певица пока не торопится сообщать подробности о младшей дочке и тем более о ее отце — по слухам, давно появившимся в Сети, им является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Однако на днях Светлана все же назвала имя малышки и тем самым окончательно подтвердила, что родила именно от Тилля — дочку зовут Тильда.

Об этом артистка сообщила в откровенном интервью журналу Hello!, обложку свежего номера которого украсила.

Кстати, Светлана очень быстро пришла в форму после родов и уже несколько недель выступает с концертами в России и за рубежом. Выглядит при этом молодая мама превосходно! Поклонники не устают осыпать ее комплиментами в соцсетях и наперебой спрашивают, как ей удалось сбросить лишний вес в рекордные сроки. Но Лобода пока хранит загадочное молчание.

Фото: STAR-MEDIA, Alex Gottschalk/DeFodi.de / Global Look Press, Instagram

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