Солистка Serebro Ольга Серябкина намекнула, что ждет первенца, и даже назвала его пол

Фолловеры Ольги Серябкиной гадают, ждет ли девушка ребенка от нового загадочного возлюбленного. Певица намекнула, что скоро родит сына, в Instagram Stories, написав такой пост: «Какое любимое ваше имя? Потому что детей нужно называть интересными именами. Я уже готовлюсь».

Пока одни поклонники солистки Serebro уверены, что она действительно беременна, а другие спорят, что Ольга просто заранее решила уточнить мнение своих фанатов, сама Серябкина не раскрывает других деталей своей личной жизни.