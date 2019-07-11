Согдиана рассказала, как проходит третья беременность: «Могу поплакать и ночью отправиться на поиски еды»

Согдиана в третий раз вышла замуж в 2018 году, но долгое время не комментировала появление кольца на безымянном пальце. Согдиана признается, что множество браков – не самый приятный факт в ее биографии, сообщает портал Wday.ru.

После того, как стало известно, что выпускница «Фабрики звезд — 6» снова связала себя узами брака, общественность стала пристально следить за изменениями в фигуре певицы. И они не заставили себя ждать. И в очередной раз Согдиана ничего не рассказывала, стараясь прикрывать округлившийся животик объемной одеждой.