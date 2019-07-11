Согдиана рассказала, как проходит третья беременность: «Могу поплакать и ночью отправиться на поиски еды»

Согдиана в третий раз вышла замуж в 2018 году, но долгое время не комментировала появление кольца на безымянном пальце. Согдиана признается, что множество браков – не самый приятный факт в ее биографии, сообщает портал Wday.ru.
После того, как стало известно, что выпускница «Фабрики звезд — 6» снова связала себя узами брака, общественность стала пристально следить за изменениями в фигуре певицы. И они не заставили себя ждать. И в очередной раз Согдиана ничего не рассказывала, стараясь прикрывать округлившийся животик объемной одеждой.
Теперь артистка не скрывает, что в конце июля вновь испытает радость материнства, и призналась, что каждая ее беременность проходила по-разному.
«Беременность – это счастье, она мотивирует, - говорит Согдиана. – Бывают перепады настроения, могу поплакать или отправиться есть среди ночи».
Артистка также рассказала, что третья беременность стала для нее неожиданностью, которая обрадовала: «Когда поняла, что снова жду малыша, испытала удивление… Потому что это чудо».
Имя нового мужа Согдиана по-прежнему не называет, говорит лишь, что он не имеет отношения к шоу-бизнесу. Их знакомство произошло случайно, артистку мужчина не признал, и первое время они были друзьями. Перед свадьбой они несколько лет прожили вместе.
«Свадьбу утаила, потому что с возрастом стала иначе смотреть на брак и семью, - рассказывает певица. - Не хотела создавать шум и повторять прошлые ошибки. Если сделать все публично, то мало кто порадуется. И третье замужество… Это не самая любимая часть моей биографии».
Напомним, у певицы есть два сына от предыдущих браков: 11-летний Арджун и 9-летний Микаил. Согдиана говорит, что у мальчиков отличные отношения с отцами и они часто видятся.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Starface, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
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