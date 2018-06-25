logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Со стороны я выгляжу неправильной мамой»: как Галина Юдашкина воспитывает двух сыновей и остается активной бизнесвумен

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Галина Юдашкина

Arrows-left
Arrows-right
Reload
На днях дочь известного российского кутюрье Валентина Юдашкина Галина дала большое интервью, в котором рассказала, как совмещает семью и работу.

27-летняя Галина Юдашкина, кажется, успевает все: и быть прекрасной мамой двух очаровательных мальчишек, и женой бизнесмена Петра Максакова, и вести собственные успешные дела.

Она призналась в интервью порталу Letidor.ru, что очень внимательно относится к воспитанию маленьких Толи и Аркаши, при этом у нее сама собой сложилась особая тактика поведения: «Возможно, со стороны я буду выглядеть мамой неправильной, но, когда у Толи случается истерика без видимой причины, я разворачиваюсь и ухожу. Он — натура артистическая, и чем меньше зрителей вокруг него в этот момент, тем быстрее он успокаивается. Поняв, что капризами своей цели сын не достигнет, он встает и идет за тобой».

Галина также заявила, что муж полностью поддерживает ее в желании быть не домохозяйкой, а работающей мамой. При этом супруги стараются находить время для того, чтобы побыть вдвоем.

Фото: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Знакомая Алеси Кафельниковой опозорила ее на всю страну, показав интимные фото
Пышный бюст, собственная яхта и песня в ее честь: 63-летний Владимир Кузьмин ушел от жены к 26-летней блондинке
Озорная и помолодевшая Алла Пугачева позирует Максиму Галкину на отдыхе
Платье, ради которого экстремально худеет Елена Малышева, жестко раскритиковали в Сети
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста
Алла Пугачева не надела белье на прогулку с мужем и возмутила поклонников