«Со стороны я выгляжу неправильной мамой»: как Галина Юдашкина воспитывает двух сыновей и остается активной бизнесвумен

27-летняя Галина Юдашкина, кажется, успевает все: и быть прекрасной мамой двух очаровательных мальчишек, и женой бизнесмена Петра Максакова, и вести собственные успешные дела.

Она призналась в интервью порталу Letidor.ru, что очень внимательно относится к воспитанию маленьких Толи и Аркаши, при этом у нее сама собой сложилась особая тактика поведения: «Возможно, со стороны я буду выглядеть мамой неправильной, но, когда у Толи случается истерика без видимой причины, я разворачиваюсь и ухожу. Он — натура артистическая, и чем меньше зрителей вокруг него в этот момент, тем быстрее он успокаивается. Поняв, что капризами своей цели сын не достигнет, он встает и идет за тобой».